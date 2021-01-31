https://ria.ru/20210131/velikobritaniya-1595326813.html

Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии

Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T03:52

2021-01-31T03:52

2021-01-31T13:16

эммануэль макрон

борис джонсон

евросоюз

франция

сингапур (страна)

сша

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находиться в тесных отношениях с США, ЕС и быть "новым Сингапуром".При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт."Я за общие амбиции и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Прим. ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил Макрон.Французский лидер также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за разногласия Британии с Евросоюзом."Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

https://ria.ru/20210112/balbek-1592788796.html

https://ria.ru/20201230/sdelka-1591625998.html

франция

сингапур (страна)

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эммануэль макрон, борис джонсон, евросоюз, франция, сингапур (страна), сша, в мире