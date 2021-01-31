Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/velikobritaniya-1595326813.html
Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:52
2021-01-31T13:16
эммануэль макрон
борис джонсон
евросоюз
франция
сингапур (страна)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595358295_0:161:2963:1828_1920x0_80_0_0_55702e0b0fe00dcae0e0ec2681502b65.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находиться в тесных отношениях с США, ЕС и быть "новым Сингапуром".При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт."Я за общие амбиции и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Прим. ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил Макрон.Французский лидер также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за разногласия Британии с Евросоюзом."Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
https://ria.ru/20210112/balbek-1592788796.html
https://ria.ru/20201230/sdelka-1591625998.html
франция
сингапур (страна)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595358295_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_785648d29e8fe874fd2a85b7898f5627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, борис джонсон, евросоюз, франция, сингапур (страна), сша, в мире

Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии

03:52 31.01.2021 (обновлено: 13:16 31.01.2021)
 
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне
Президент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© AP Photo / Alastair Grant
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находиться в тесных отношениях с США, ЕС и быть "новым Сингапуром".

"Она (Британия. — Прим. ред.) должна выбрать модель <...> Если она примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (ЕС. — Прим. ред.) нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", — заявил Макрон изданию Guardian и другим СМИ.

При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 21:52
Бальбек назвал словоблудием идею "помощи" Великобритании по Крыму
"Я за общие амбиции и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Прим. ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил Макрон.
Французский лидер также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за разногласия Британии с Евросоюзом.
"Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.
Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
Участник акции протеста против Brexit в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 17:50
Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом
 
Эммануэль МакронБорис ДжонсонЕвросоюзФранцияСингапур (страна)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Силовики вытесняют участников незаконной акции с Исаакиевской площади
14:59Японку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
14:59В Москве сотрудники ОМОНа помогли поднять инвалидную коляску по лестнице
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
Лента новостейМолния