https://ria.ru/20210131/velikobritaniya-1595326813.html
Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:52
2021-01-31T03:52
2021-01-31T13:16
эммануэль макрон
борис джонсон
евросоюз
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сингапур (страна)
сша
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находиться в тесных отношениях с США, ЕС и быть "новым Сингапуром".При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт."Я за общие амбиции и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Прим. ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил Макрон.Французский лидер также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за разногласия Британии с Евросоюзом."Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
https://ria.ru/20210112/balbek-1592788796.html
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эммануэль макрон, борис джонсон, евросоюз, франция, сингапур (страна), сша, в мире
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
призвал правительство Великобритании
определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находиться в тесных отношениях с США
, ЕС
и быть "новым Сингапуром
".
"Она (Британия. — Прим. ред.) должна выбрать модель <...> Если она примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (ЕС. — Прим. ред.) нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", — заявил Макрон изданию Guardian и другим СМИ.
При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт.
"Я за общие амбиции и общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон
тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Прим. ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил Макрон.
Французский лидер также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за разногласия Британии с Евросоюзом.
"Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.
Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.