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https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595376412.html
Врач уточнил, в каком случае онкобольным не надо прививаться от COVID-19
Врач уточнил, в каком случае онкобольным не надо прививаться от COVID-19
Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:34
2021-01-31T15:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей каприн
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общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.Он уточнил, что не нужно также прививаться больным, у которых серьёзная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации.Самое главное для пациентов с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией, подчеркнул Каприн.Идти на вакцинацию без консультации с врачом и скрывать наличие онкозаболевания ни в коем случае нельзя, отметил онколог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, общество

Врач уточнил, в каком случае онкобольным не надо прививаться от COVID-19

15:34 31.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице Волгограда
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.

"Все больные очень разные... группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение",- сказал Каприн в эфире радио "Говорит Москва".

Он уточнил, что не нужно также прививаться больным, у которых серьёзная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации.
Самое главное для пациентов с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией, подчеркнул Каприн.
Идти на вакцинацию без консультации с врачом и скрывать наличие онкозаболевания ни в коем случае нельзя, отметил онколог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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