https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595376412.html

Врач уточнил, в каком случае онкобольным не надо прививаться от COVID-19

Врач уточнил, в каком случае онкобольным не надо прививаться от COVID-19

Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:34

2021-01-31T15:34

2021-01-31T15:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей каприн

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.Он уточнил, что не нужно также прививаться больным, у которых серьёзная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации.Самое главное для пациентов с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией, подчеркнул Каприн.Идти на вакцинацию без консультации с врачом и скрывать наличие онкозаболевания ни в коем случае нельзя, отметил онколог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/antitela-1595251164.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, общество