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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595349511.html
В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"
В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, заявил исполняющий... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:59
2021-01-31T13:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее глава ДНР сообщал, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в ДНР."Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на десять прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 (совпадает с мск) начинается прививочная кампания", — отметил Оприщенко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"

11:59 31.01.2021 (обновлено: 13:26 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник-V"
Упаковки с вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
Ранее глава ДНР сообщал, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в ДНР.
"Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на десять прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 (совпадает с мск) начинается прививочная кампания", — отметил Оприщенко.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
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