https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595349511.html

В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"

В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, заявил исполняющий... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:59

2021-01-31T11:59

2021-01-31T13:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

донбасс

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике с понедельника, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее глава ДНР сообщал, что первые несколько тысяч доз вакцины против коронавируса доставлены в ДНР."Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на десять прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15:00 (совпадает с мск) начинается прививочная кампания", — отметил Оприщенко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

донбасс

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-01-31T11:59 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, донбасс, донецкая народная республика, в мире