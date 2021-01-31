https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595331254.html
В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса
В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса
Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве, привились более 300 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:13
2021-01-31T08:13
2021-01-31T09:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_35878bd997667ba74690b91148a5ee47.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве, привились более 300 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_744:714:2523:2048_1920x0_80_0_0_c3452f78c17a721ac86bb93f82bfdbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество