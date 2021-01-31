https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595331254.html

В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса

В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса

Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве, привились более 300 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:13

2021-01-31T08:13

2021-01-31T09:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве, привились более 300 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество