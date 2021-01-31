https://ria.ru/20210131/vaktsina-1595408104.html

В Алжире планируют производить вакцину "Спутник V"

В Алжире планируют производить вакцину "Спутник V"

Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:27

2021-01-31T20:27

2021-01-31T20:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

алжир (республика)

в мире

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АЛЖИР, 31 янв – РИА Новости. Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране, заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял в воскресенье российского посла и выразил благодарность за готовность РФ поставить вакцину Алжиру."Стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины "Спутник V" в Алжире", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595304217.html

россия

алжир (республика)

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алжир (республика), в мире