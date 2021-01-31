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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/vaktsina-1595408104.html
В Алжире планируют производить вакцину "Спутник V"
В Алжире планируют производить вакцину "Спутник V"
Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:27
2021-01-31T20:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
алжир (республика)
в мире
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АЛЖИР, 31 янв – РИА Новости. Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране, заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял в воскресенье российского посла и выразил благодарность за готовность РФ поставить вакцину Алжиру."Стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины "Спутник V" в Алжире", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алжир (республика), в мире

В Алжире планируют производить вакцину "Спутник V"

20:27 31.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АЛЖИР, 31 янв – РИА Новости. Российские эксперты прибудут с визитом в Алжир в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в арабской стране, заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.
Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял в воскресенье российского посла и выразил благодарность за готовность РФ поставить вакцину Алжиру.
"Стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины "Спутник V" в Алжире", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

"Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев", - заявил Беляев.

Кампания вакцинации началась в Алжире в субботу, используется вакцина "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлжир (республика)В мире
 
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