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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/vaktsina-1595385601.html
В Калининград поступили почти 11 тысяч доз вакцины "Спутник V"
В Калининград поступили почти 11 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Две новых партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") — почти 11 тысяч доз — поступила в Калининградскую область, сообщили... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:49
2021-01-31T17:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Две новых партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") — почти 11 тысяч доз — поступила в Калининградскую область, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.Ранее калининградские власти сообщили, что у жителей области есть возможность записаться в лист ожидания — электронную очередь - на получения вакцины от коронавируса одним из следующих способов: через региональный портал госуслуг, через интернет-приемную на сайте регионального министерства здравоохранения, единый колл-центр при обращении по номеру телефона 122 или при личном обращении в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты.По мере поступления вакцины в регион пациентам, записавшимся в лист ожидания, перезвонят и назначат дату и время иммунизации.По информации регионального штаба за сутки проведено 1931 исследований, выявлено 188 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев коронавируса, выздоровели 21,3 тысячи человек, скончались 223 человека. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 11,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, калининградская область, общество

В Калининград поступили почти 11 тысяч доз вакцины "Спутник V"

16:49 31.01.2021 (обновлено: 17:35 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Две новых партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") — почти 11 тысяч доз — поступила в Калининградскую область, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В регион поступили две новые партии вакцины "Спутник V". Первая партия порядка 10 тысяч доз уже развезена в медучреждения, и из этой партии введено только сегодня 260 доз. Вторая партия - 792 дозы - сейчас распределяется в медицинские учреждения", - сказали в штабе.
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Ранее калининградские власти сообщили, что у жителей области есть возможность записаться в лист ожидания — электронную очередь - на получения вакцины от коронавируса одним из следующих способов: через региональный портал госуслуг, через интернет-приемную на сайте регионального министерства здравоохранения, единый колл-центр при обращении по номеру телефона 122 или при личном обращении в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты.
По мере поступления вакцины в регион пациентам, записавшимся в лист ожидания, перезвонят и назначат дату и время иммунизации.
По информации регионального штаба за сутки проведено 1931 исследований, выявлено 188 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев коронавируса, выздоровели 21,3 тысячи человек, скончались 223 человека. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 11,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКалининградская областьОбщество
 
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