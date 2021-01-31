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В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:20
2021-01-31T14:20
2021-01-31T14:20
москва
мосгортранс
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на Мосгортранс."Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
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2021-01-31T14:20
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, москва, мосгортранс, происшествия