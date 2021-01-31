https://ria.ru/20210131/transport-1595366835.html

В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта

В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта

Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:20

2021-01-31T14:20

2021-01-31T14:20

москва

мосгортранс

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на Мосгортранс."Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек. 2021-01-31T14:20 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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