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В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:20
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москва
мосгортранс
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на Мосгортранс."Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
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видео, москва, мосгортранс, происшествия
В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на Мосгортранс.
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В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта

14:20 31.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение 8 маршрутов наземного транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на Мосгортранс.
"Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.
 
МоскваМосгортрансПроисшествия
 
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