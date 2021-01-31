https://ria.ru/20210131/tikhanovskaya-1595358481.html

Тихановская поблагодарила главу Литвы за выдвижение на Нобелевскую премию

Тихановская поблагодарила главу Литвы за выдвижение на Нобелевскую премию

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что благодарна президенту Литвы Гитанаса Науседу за... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:11

2021-01-31T13:11

2021-01-31T13:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

гитанас науседа

нобелевская премия

александр лукашенко

нобелевская премия мира

белоруссия

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что благодарна президенту Литвы Гитанаса Науседу за выдвижение ее на Нобелевскую премию мира, назвала это выражением солидарности с Белоруссией.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, гитанас науседа, нобелевская премия, александр лукашенко, нобелевская премия мира, белоруссия, литва, в мире