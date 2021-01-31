Тихановская поблагодарила главу Литвы за выдвижение на Нобелевскую премию
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что благодарна президенту Литвы Гитанаса Науседу за выдвижение ее на Нобелевскую премию мира, назвала это выражением солидарности с Белоруссией.
"Невероятный момент! Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - написала Тихановская в Twitter.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. По ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
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