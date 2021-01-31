https://ria.ru/20210131/ssha-1595363864.html

В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом

В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом

Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:01

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был согласован за несколько дней, что является нормальной дипломатической практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что существует стандартная дипломатическая практика, "когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей", а затем ожидается ответ противоположной стороны. "Да, это нормальная практика", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, заняло ли это несколько дней.

https://ria.ru/20210130/posol-1595248289.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире