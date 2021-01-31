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В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом
В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом
Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:01
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джо байден
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владимир путин
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в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был согласован за несколько дней, что является нормальной дипломатической практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что существует стандартная дипломатическая практика, "когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей", а затем ожидается ответ противоположной стороны. "Да, это нормальная практика", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, заняло ли это несколько дней.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире