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В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом
В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом
Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:01
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был согласован за несколько дней, что является нормальной дипломатической практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что существует стандартная дипломатическая практика, "когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей", а затем ожидается ответ противоположной стороны. "Да, это нормальная практика", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, заняло ли это несколько дней.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом

14:01 31.01.2021
 
© REUTERS / Saul Loeb/PoolДжо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© REUTERS / Saul Loeb/Pool
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации американского президента, он был согласован за несколько дней, что является нормальной дипломатической практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Буквально через несколько дней, да", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, сразу ли после инаугурации российская сторона вышла с инициативой разговора Путина и Байдена.

Он отметил, что существует стандартная дипломатическая практика, "когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей", а затем ожидается ответ противоположной стороны. "Да, это нормальная практика", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, заняло ли это несколько дней.
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РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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