https://ria.ru/20210131/sokolniki-1595388918.html

Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме

Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме

Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:14

2021-01-31T17:14

2021-01-31T17:14

"сокольники"

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный метрополитен.Ранее сообщалось, что по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"сокольники", москва