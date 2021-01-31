https://ria.ru/20210131/sokolniki-1595388918.html
Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:14
2021-01-31T17:14
2021-01-31T17:14
"сокольники"
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный метрополитен.Ранее сообщалось, что по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход.
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"сокольники", москва