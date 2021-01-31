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Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный РИА Новости, 31.01.2021
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный метрополитен.Ранее сообщалось, что по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход.
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"сокольники", москва

Станция метро "Сокольники" в Москве работает в штатном режиме

17:14 31.01.2021
 
© Московский метрополитенСтанция "Сокольники" Московского метрополитена
Станция Сокольники Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Московский метрополитен
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Станция метро "Сокольники" сейчас работает уже в штатном режиме, поезда останавливаются, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале с ссылкой на столичный метрополитен.
Ранее сообщалось, что по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход.
"Мосметро: станция Сокольники работает в штатном режиме. Поезда останавливаются", - говорится в сообщении.
 
"Сокольники"Москва
 
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