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В Москве задержали мужа политолога Шульман
В Москве задержали мужа политолога Шульман
Политолог Екатерина Шульман сообщила о задержании ее мужа в Москве, уточнив, что она находится с ним в комнате полиции станции метро "Бауманская". РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:13
2021-01-31T19:16
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман сообщила о задержании ее мужа в Москве, уточнив, что она находится с ним в комнате полиции станции метро "Бауманская".В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва

В Москве задержали мужа политолога Шульман

19:13 31.01.2021 (обновлено: 19:16 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолитолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Шульман
Политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман сообщила о задержании ее мужа в Москве, уточнив, что она находится с ним в комнате полиции станции метро "Бауманская".

"Комната полиции станции метро "Бауманская", куда мы, наконец, дошли, путешествуя с Сухаревской площади до Сокольников и обратно в сторону центра. Остановили мужа в метро для проверки документов... Я пошла с ним, мои документы тоже посмотрели... сидим тут в обществе еще двух молодых людей и девушки, а также некоторого количества сотрудников", - написала Шульман в своем Facebook.

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В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
 
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