https://ria.ru/20210131/rosgvardiya-1595399052.html

Автомобили Росгвардии покинули Комсомольскую площадь в Москве

Автомобили Росгвардии покинули Комсомольскую площадь в Москве

Автозаки Росгвардии уезжают от метро "Комсомольская" в Москве, участники несогласованной акции расходятся, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:48

2021-01-31T18:48

2021-01-31T23:36

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гумвд

омон россии

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дмитрий песков

владимир путин

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происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Автозаки Росгвардии уезжают от метро "Комсомольская" в Москве, участники несогласованной акции расходятся, передает корреспондент РИА Новости.На месте остаются машины полиции, в частности, второго специального полка полиции ГУМВД России по Москве, а также на территории находится небольшое количество сотрудников ОМОН и журналистов.Ранее правоохранители проводили задержания на Комсомольской площади, в том числе после того, как организаторы несогласованной акции объявили о ее окончании.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T18:48 true PT0M37S

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россия, гумвд, омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)