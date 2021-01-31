https://ria.ru/20210131/preimuschestvo-1595343176.html

У тяжело переболевших COVID-19 нашли иммунитетное преимущество

У тяжело переболевших COVID-19 нашли иммунитетное преимущество

Люди, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией. Об этом говорится в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:05

2021-01-31T11:05

2021-01-31T11:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Люди, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией. Об этом говорится в статье исследователей из Института иммунологии Ла-Хойи.Ученые проанализировали образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не перенесших заболевание — они сдали свои образцы еще до пандемии.Исследователи изучили экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток — иммунных клеток, которые разрушают инфицированные клетки. Их "память" важна для защиты организма от повторного заражения.Легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять — в реанимацию. Ученые были удивлены тому, что пациенты с более легкой формой имели более слабые ответы CD8+Т-клеток в отличие от тяжелобольных.Как отметил соавтор исследования Кристиан Оттенсмайер, существует связь между работой Т-клеток и серьезностью протекания заболевания. Ученые обнаружили, что CD8+Т-клетки у людей с легкой формой COVID-19 имеют признаки истощения Т-лимфоцитов: клетки получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета.Результаты исследования предполагают, что люди с тяжелым случаем COVID-19 могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет. Это, по словам соавтора исследования Пандурангана Виджаянанда, подчеркивает разнообразие того, как люди реагируют на Sars-CoV-2.Ученые также планируют оценить Т-клетки в тканях легких, чтобы увидеть, как они реагируют на вирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/yazyk-1595335568.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, в мире