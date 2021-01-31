Сгоревший на Ямале дом, где погибли жильцы, не подлежит восстановлению
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Сгоревший в городе Губкинский (ЯНАО) дом, где погибли двое жильцов и еще трое пострадали, не подлежит восстановлению, сообщил глава муниципалитета Андрей Гаранин.
Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме произошел в ночь на субботу. Огонь повредил здание на площади 360 "квадратов". На ликвидацию пожара спасателям потребовалось более шести часов, на процесс повлияло позднее обращение в экстренные службы и 42-градусный мороз, отмечали в МЧС. Из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Кроме того, по уточненным данным мэрии, еще трое жильцов пострадали. Следователи организовали проверку.
Глава Губкинского пояснил, что в доме проживали 32 семьи, в пункте временного пребывания разместились 22 человека, они получают трехразовое питание и обеспечены всем необходимым, остальные жильцы разместились у родственников и знакомых.
"С понедельника начнем размещать семьи в маневренный фонд - квартиры капитального исполнения. Предварительно в жилье нуждаются 15 семей... Дом восстановлению не подлежит. Ранее он был признан аварийным, пожар ухудшил состояние дома, есть видимые нарушения несущих конструкций", - написал Гаранин на своей странице в Instagram.
По его словам, вопрос с материальной помощью и возмещением за утраченное имущество погорельцам будет оперативно решен, в том числе за счет средств округа. Пострадавшие при пожаре, добавил мэр, в госпитализации не нуждаются.
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