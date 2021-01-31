https://ria.ru/20210131/pozhar-1595330575.html

Сгоревший на Ямале дом, где погибли жильцы, не подлежит восстановлению

Сгоревший на Ямале дом, где погибли жильцы, не подлежит восстановлению

Сгоревший в городе Губкинский (ЯНАО) дом, где погибли двое жильцов и еще трое пострадали, не подлежит восстановлению, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T07:56

2021-01-31T07:56

2021-01-31T07:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

губкинский

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Сгоревший в городе Губкинский (ЯНАО) дом, где погибли двое жильцов и еще трое пострадали, не подлежит восстановлению, сообщил глава муниципалитета Андрей Гаранин.Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме произошел в ночь на субботу. Огонь повредил здание на площади 360 "квадратов". На ликвидацию пожара спасателям потребовалось более шести часов, на процесс повлияло позднее обращение в экстренные службы и 42-градусный мороз, отмечали в МЧС. Из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Кроме того, по уточненным данным мэрии, еще трое жильцов пострадали. Следователи организовали проверку.Глава Губкинского пояснил, что в доме проживали 32 семьи, в пункте временного пребывания разместились 22 человека, они получают трехразовое питание и обеспечены всем необходимым, остальные жильцы разместились у родственников и знакомых.По его словам, вопрос с материальной помощью и возмещением за утраченное имущество погорельцам будет оперативно решен, в том числе за счет средств округа. Пострадавшие при пожаре, добавил мэр, в госпитализации не нуждаются.

https://ria.ru/20210116/dom-1593332896.html

губкинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский, происшествия