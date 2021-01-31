https://ria.ru/20210131/politsiya-1595373093.html

В Москве сгорел полицейский автомобиль

В Москве сгорел полицейский автомобиль

Полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах города. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:09

2021-01-31T15:09

2021-01-31T18:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Пожар произошел по адресу Вознесенский переулок, дом 20, строение 2.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, площадь пожара составила пять квадратных метров.Причиной возгорания автомобиля в центре Москвы стало, по предварительным данным, короткое замыкание, сообщили в МЧС Москвы."В 14.30 пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, в автомобиле с заведённым двигателем произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. В результате пожара никто не пострадал", - отметили в МЧС.

москва

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2021

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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек. 2021-01-31T15:09 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия