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В Москве сгорел полицейский автомобиль
В Москве сгорел полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах города. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:09
2021-01-31T15:09
2021-01-31T18:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Пожар произошел по адресу Вознесенский переулок, дом 20, строение 2.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, площадь пожара составила пять квадратных метров.Причиной возгорания автомобиля в центре Москвы стало, по предварительным данным, короткое замыкание, сообщили в МЧС Москвы."В 14.30 пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, в автомобиле с заведённым двигателем произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. В результате пожара никто не пострадал", - отметили в МЧС.
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2021-01-31T15:09
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве
, никто не пострадал, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах города.
Пожар произошел по адресу Вознесенский переулок, дом 20, строение 2.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России
, площадь пожара составила пять квадратных метров.
"Никто не пострадал. В 14:30 пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
Причиной возгорания автомобиля в центре Москвы стало, по предварительным данным, короткое замыкание, сообщили в МЧС Москвы.
"В 14.30 пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров. По предварительной информации, в автомобиле с заведённым двигателем произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. В результате пожара никто не пострадал", - отметили в МЧС.