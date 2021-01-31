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Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода, снег и до минус четырех
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода, снег и до минус четырех
Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, временами пройдет снег, температура воздуха в столице опустится до минус четырех градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:23
2021-01-31T09:24
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, временами пройдет снег, температура воздуха в столице опустится до минус четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.Синоптик добавил, что ветер западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 734 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.
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евгений тишковец, общество

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода, снег и до минус четырех

09:23 31.01.2021 (обновлено: 09:24 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, временами пройдет снег, температура воздуха в столице опустится до минус четырех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве облачно, временами пройдет снег. Температура в столице минус два – минус четыре градуса, в Подмосковье минус один – минус шесть", - сказал Тишковец.
По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.
Синоптик добавил, что ветер западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 734 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.
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