https://ria.ru/20210131/oksimiron-1595383801.html
Оксимирона отпустили из полиции
Оксимирона отпустили из полиции
Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), которого задержали во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге, отпустили из отделения полиции без составления... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:31
2021-01-31T16:31
2021-01-31T16:35
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), которого задержали во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге, отпустили из отделения полиции без составления протокола, сообщил РИА Новости адвокат Павел Ясман.Ранее менеджер артиста Евгения Мурдошева сообщила РИА Новости, что Оксимирона задержали и везут в 19-е отделение полиции.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Кадры задержания Николая Сванидзе
Несанкционированный митинг проходит в Москве, проходят задержания людей. Задержан Николай Сванидзе
2021-01-31T16:31
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия