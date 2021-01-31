https://ria.ru/20210131/novosibirsk-1595388625.html

На несогласованной акции в Новосибирске задержали более 150 человек

На несогласованной акции в Новосибирске задержали более 150 человек

В несогласованной акции в Новосибирске в воскресенье приняли участие 1,3 тысячи человек, 154 из них задержаны, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:12

2021-01-31T17:12

2021-01-31T17:12

алексей навальный

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365996_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_305665fb6da06abc4478a9959a6d110d.jpg

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. В несогласованной акции в Новосибирске в воскресенье приняли участие 1,3 тысячи человек, 154 из них задержаны, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 12.00 по местному времени (8.00 мск) участники акции начали движение по главной улице Новосибирска Красному проспекту от Дома офицеров. Согласно анонсу штаба Алексея Навального, шествие должно было пройти до здания областного правительства и завершиться в Сквере героев революции у мэрии.Дойти до облправительства митингующим не позволила полиция, колонна повернула в сторону площади Ленина, которая также была полностью оцеплена силовиками. Участники акции обошли площадь по тротуарам и остановились в Первомайском сквере. На протяжении всего движения колонны полицейские в мегафоны сообщали собравшимся, что они являются участниками несогласованного мероприятия, и просили разойтись. Некоторые участники акции в Первомайском сквере взялись за руки и отказывались расходиться. Были задержаны несколько человек, после чего полиция вытеснила митингующих из сквера, оставшаяся колонна двинулась назад от площади Ленина. После этого в основном участники акции разошлись.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Женщина-полицейский в Новосибирске раздает прохожим маски Во время несогласованной акции протеста в Новосибирске полицейские раздают прохожим маски. 2021-01-31T17:12 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, новосибирск, происшествия