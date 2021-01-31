https://ria.ru/20210131/nevesta-1595328297.html

Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии

Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии

В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T06:08

2021-01-31T06:08

2021-01-31T11:58

уттар-прадеш

индия

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9.Инцидент произошел в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш на севере страны. По данным телеканала, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления.

https://ria.ru/20201219/nevesta-1590001238.html

уттар-прадеш

индия

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уттар-прадеш, индия, в мире