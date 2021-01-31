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Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:08
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9.Инцидент произошел в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш на севере страны. По данным телеканала, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления.
https://ria.ru/20201219/nevesta-1590001238.html
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уттар-прадеш, индия, в мире

Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии

06:08 31.01.2021 (обновлено: 11:58 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9.
Инцидент произошел в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш на севере страны.
По данным телеканала, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.
Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.
Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления.
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