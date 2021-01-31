https://ria.ru/20210131/nesovershennoletniy-1595398900.html

В ОВД "Академический" доставили несовершеннолетнего

В ОВД "Академический" доставили несовершеннолетнего

Член столичной ОНК Марина Литвинович заявила, что в ОВД "Академический" доставлен несовершеннолетний, всего оформляют 29 задержанных. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:42

2021-01-31T18:42

2021-01-31T18:42

марина литвинович

онк

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович заявила, что в ОВД "Академический" доставлен несовершеннолетний, всего оформляют 29 задержанных.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве 2021-01-31T18:42 true PT0M11S

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марина литвинович, онк, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, происшествия