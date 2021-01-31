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Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:26
2021-01-31T21:52
милош земан
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мид чехии
германия
чехия
республика крым
в мире
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая по радио Frekvence 1.Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил арест Навального и задержание ряда участников демонстраций 23 января в его поддержку в различных городах России. Кроме того, в воскресенье Петршичек на фоне новых несогласованных акций в РФ написал в Twitter, что подавлением оппозиции и свободы слова РФ нарушает свои международные обязательства о правах человека, Чехия поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях. МВД и Генпрокуратура РФ при этом неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях, а в Кремле называли организаторов этих мероприятий провокаторами.По мнению чешского президента, Навальный является "российским националистом"."Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте", - считает Земан.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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милош земан, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид чехии, германия, чехия, республика крым, в мире

Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом

21:26 31.01.2021 (обновлено: 21:52 31.01.2021)
 
© REUTERS / Meduza/Evgeny FeldmanСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© REUTERS / Meduza/Evgeny Feldman
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая по радио Frekvence 1.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил арест Навального и задержание ряда участников демонстраций 23 января в его поддержку в различных городах России. Кроме того, в воскресенье Петршичек на фоне новых несогласованных акций в РФ написал в Twitter, что подавлением оппозиции и свободы слова РФ нарушает свои международные обязательства о правах человека, Чехия поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях. МВД и Генпрокуратура РФ при этом неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях, а в Кремле называли организаторов этих мероприятий провокаторами.

"Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел", - сказал Земан.

По мнению чешского президента, Навальный является "российским националистом".
"Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте", - считает Земан.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 15:46
Навальный убил протест
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 16:33
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Милош ЗеманАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МИД ЧехииГерманияЧехияРеспублика КрымВ мире
 
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