https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595411991.html

Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом

Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом

Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:26

2021-01-31T21:26

2021-01-31T21:52

милош земан

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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германия

чехия

республика крым

в мире

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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая по радио Frekvence 1.Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил арест Навального и задержание ряда участников демонстраций 23 января в его поддержку в различных городах России. Кроме того, в воскресенье Петршичек на фоне новых несогласованных акций в РФ написал в Twitter, что подавлением оппозиции и свободы слова РФ нарушает свои международные обязательства о правах человека, Чехия поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях. МВД и Генпрокуратура РФ при этом неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях, а в Кремле называли организаторов этих мероприятий провокаторами.По мнению чешского президента, Навальный является "российским националистом"."Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте", - считает Земан.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595279017.html

германия

чехия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милош земан, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид чехии, германия, чехия, республика крым, в мире