Жителя Тольятти задержали за нападение на полицейского
САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Житель Тольятти задержан по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, он дал признательные показания, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Ранее ведомство сообщило, что следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в Тольятти Самарской области. По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и правопорядок во время несогласованного публичного мероприятия.
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"Сегодня задержан один из подозреваемых по уголовному делу. Им оказался 21-летний житель города Тольятти, в ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном на сайте СУ СК по Самарской области, молодой человек сообщил, что толкнул сотрудника полиции "с разбегу в спину". "Больше я так делать не буду. За это я прошу прощения у всех сотрудников полиции и других служб", - сказал подозреваемый.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".