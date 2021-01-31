https://ria.ru/20210131/napadenie-1595400011.html

Жителя Тольятти задержали за нападение на полицейского

Жителя Тольятти задержали за нападение на полицейского

Житель Тольятти задержан по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, он дал признательные показания,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:01

2021-01-31T19:01

2021-01-31T19:01

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Житель Тольятти задержан по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, он дал признательные показания, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК по Самарской области.Ранее ведомство сообщило, что следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в Тольятти Самарской области. По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и правопорядок во время несогласованного публичного мероприятия.На видео, размещенном на сайте СУ СК по Самарской области, молодой человек сообщил, что толкнул сотрудника полиции "с разбегу в спину". "Больше я так делать не буду. За это я прошу прощения у всех сотрудников полиции и других служб", - сказал подозреваемый.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

самарская область

тольятти

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Автомобилисты сигналят в огромной пробке из-за митинга в Москве Огромная пробка по маршруту следования участников несанкционированной акции - от Комсомольской до Красносельской. 2021-01-31T19:01 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, самарская область, тольятти, происшествия