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Мясников предупредил об опасности популярной диеты
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при... РИА Новости, 01.02.2021
2021-01-31T16:24
2021-02-01T01:55
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при помощи кетодиеты. Мясников объяснил, что при кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка. По его словам, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.По его мнению, для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.
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александр мясников (врач), здоровье

Мясников предупредил об опасности популярной диеты

16:24 31.01.2021 (обновлено: 01:55 01.02.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при помощи кетодиеты.
"По эффекту эта диета не больно-то выше остальных, ну примерно одинаково. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям", — признался доктор.
Мясников объяснил, что при кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка.
По его словам, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.

"Если у вас есть силы так вот соблюдать жестко кетодиету, значит, вы можете похудеть без всякой кетодиеты", — выразил уверенность Мясников.

По его мнению, для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Александр Мясников (врач)Здоровье
 
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