https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html

Мясников предупредил об опасности популярной диеты

Мясников предупредил об опасности популярной диеты

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при... РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-31T16:24

2021-01-31T16:24

2021-02-01T01:55

александр мясников (врач)

здоровье

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при помощи кетодиеты. Мясников объяснил, что при кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка. По его словам, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.По его мнению, для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.

https://ria.ru/20210130/myasnikov-1595307787.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье