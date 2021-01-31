https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при... РИА Новости, 01.02.2021
2021-01-31T16:24
2021-01-31T16:24
2021-02-01T01:55
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при помощи кетодиеты. Мясников объяснил, что при кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка. По его словам, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.По его мнению, для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.
https://ria.ru/20210130/myasnikov-1595307787.html
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александр мясников (врач), здоровье
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится снизить вес при помощи кетодиеты.
"По эффекту эта диета не больно-то выше остальных, ну примерно одинаково. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям", — признался доктор.
Мясников объяснил, что при кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка.
По его словам, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.
"Если у вас есть силы так вот соблюдать жестко кетодиету, значит, вы можете похудеть без всякой кетодиеты", — выразил уверенность Мясников.
По его мнению, для похудения достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.