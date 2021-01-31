https://ria.ru/20210131/moskvichi-1595359611.html

Москвичей призвали соблюдать ПДД и переходить улицу в положенном месте

Москвичей призвали соблюдать ПДД и переходить улицу в положенном месте

Москвичи должны соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу в положенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:20

2021-01-31T13:20

2021-01-31T13:32

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвичи должны соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу в положенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.В Telegram-канале размещено видео, на котором видно, как люди переходят дорогу в неположенном месте, мешая движению автомобилей, в районе Большой Сухаревской площади, дом 1/2. В районе Сухаревской площади в воскресенье проходит несогласованная акция.Дептранс Москвы просит пешеходов не выходить на проезжую часть.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы, общество