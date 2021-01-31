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Эксперт рассказал о специфике незаконных акций в Москве
Эксперт рассказал о специфике незаконных акций в Москве
Специфика текущих незаконных акций в Москве характеризуется провоцированием правоохранителей на насилие, но каждый факт должен быть тщательно исследован... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T22:02
2021-01-31T22:02
юрий жданов
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специфика текущих незаконных акций в Москве характеризуется провоцированием правоохранителей на насилие, но каждый факт должен быть тщательно исследован правоохранителями, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, есть вероятность, что в Москве во время несогласованных акций происходили "единичные случаи избыточного насилия"."Однако каждый такой случай должен стать предметом детального изучения как правозащитниками, так и руководства МВД, Росгвардии, Следкома и Генпрокуратуры", - добавил Жданов.Он пояснил, что полицейские зарубежных стран в таких случаях поступают более жёстко, что объясняется тем, что сотрудники иностранных правоохранительных органов охраняют покой общества и большинства, выступающего за цивилизованные и законные способы выражения собственного мнения.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах россии прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская"
В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга
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Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины"
Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко.
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юрий жданов, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Эксперт рассказал о специфике незаконных акций в Москве

22:02 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специфика текущих незаконных акций в Москве характеризуется провоцированием правоохранителей на насилие, но каждый факт должен быть тщательно исследован правоохранителями, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

"Специфика нынешних протестов заключается в том, что демонстранты ставят своей целью нарваться на насилие, а не выразить протест", - сказал Жданов.

По его словам, есть вероятность, что в Москве во время несогласованных акций происходили "единичные случаи избыточного насилия".
"Однако каждый такой случай должен стать предметом детального изучения как правозащитниками, так и руководства МВД, Росгвардии, Следкома и Генпрокуратуры", - добавил Жданов.
Он пояснил, что полицейские зарубежных стран в таких случаях поступают более жёстко, что объясняется тем, что сотрудники иностранных правоохранительных органов охраняют покой общества и большинства, выступающего за цивилизованные и законные способы выражения собственного мнения.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах россии прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 15:46
Навальный убил протест
 
Юрий ЖдановГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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