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В Москве сняли ограничения на движение наземного транспорта
В Москве сняли ограничения на движение наземного транспорта
Ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, в течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме, сообщает дептранс... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T18:23
2021-01-31T18:23
2021-01-31T18:27
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, в течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале со ссылкой на Мосгортранс.
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