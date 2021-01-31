https://ria.ru/20210131/moskva-1595397234.html

В Москве сняли ограничения на движение наземного транспорта

В Москве сняли ограничения на движение наземного транспорта

Ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, в течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме, сообщает дептранс... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:23

2021-01-31T18:23

2021-01-31T18:27

россия

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, в течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале со ссылкой на Мосгортранс.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, москва, мосгортранс