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Дептранс рассказал о графике столичного метро из-за незаконной акции
Дептранс рассказал о графике столичного метро из-за незаконной акции
Движения на всех линиях метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, станция "Трубная" работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:44
2021-01-31T12:44
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Движения на всех линиях метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, станция "Трубная" работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале со ссылкой на столичную подземку.Отмечается, что интервалы движения поездов соответствуют нормальному значению для выходного дня.Ранее сообщалось, что в воскресенье с 08.00 часов на вход и выход будут закрыты центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили, что по требованию полиции также с 08.00 поезда метро будут проезжать эти станции мимо. В связи с этим, станция "Арбатская" Филевской линии 31 января временно станет конечной.
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Дептранс рассказал о графике столичного метро из-за незаконной акции

12:44 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Движения на всех линиях метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, станция "Трубная" работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале со ссылкой на столичную подземку.
"Движения на всех линиях метро осуществляется в соответствии с графиком. Станция "Трубная" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что интервалы движения поездов соответствуют нормальному значению для выходного дня.
Ранее сообщалось, что в воскресенье с 08.00 часов на вход и выход будут закрыты центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.
В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили, что по требованию полиции также с 08.00 поезда метро будут проезжать эти станции мимо. В связи с этим, станция "Арбатская" Филевской линии 31 января временно станет конечной.
 
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