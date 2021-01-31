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В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"
В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"
По требованию полиции на вход и выход закрыты станции столичного метро "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают их без остановок, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:35
2021-01-31T12:35
2021-01-31T12:40
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По требованию полиции на вход и выход закрыты станции столичного метро "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают их без остановок, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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