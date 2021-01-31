https://ria.ru/20210131/metro-1595353939.html

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

По требованию полиции на вход и выход закрыты станции столичного метро "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают их без остановок, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:35

2021-01-31T12:35

2021-01-31T12:40

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По требованию полиции на вход и выход закрыты станции столичного метро "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают их без остановок, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва