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В Москве перекрыли Лубянскую площадь из-за данных о незаконной акции
В Москве перекрыли Лубянскую площадь из-за данных о незаконной акции
Московские власти ввели ограничительные меры на передвижение в центре Москвы в связи с планируемым проведением несанкционированного митинга. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:56
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москва
происшествия
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МОСКВА 31 янв - РИА Новости. Московские власти ввели ограничительные меры на передвижение в центре Москвы в связи с планируемым проведением несанкционированного митинга.Так, граждане не смогут пройти по ул. Большая Лубянка в центр. Также перекрыта Рождественская улица в сторону Центрального детского мира.Кроме того, москвичи не смогут воспользоваться подземным переходом на станции метро "Пушкинская", сама же площадь, где митинг проходил 8 дней назад, огорожена, вокруг много полицейских.Позднее Лубянскую площадь перекрыли на фоне сообщений о несогласованной акции, на нее пускают только прессу, передает корреспондент РИА НовостиПлощадь у здания Центрального детского магазина перекрыта несколькими кордонами с сотрудниками правоохранительных органов, она также окружена автозаками и автобусами. Пройти к ней могут только журналисты, предъявив редакционные задания.Как передает корреспондент РИА Новости, территория у администрации президента перекрыта полностью, туда не пускают в том числе и прессу.
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7 495 645-6601
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60
Перекрытия улиц в Москве: кордон на Мясницкой
Полицейский в громкоговоритель сообщает, что на Мясницкую пускают только тех, кто на ней живет и работает.
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москва, происшествия

В Москве перекрыли Лубянскую площадь из-за данных о незаконной акции

10:56 31.01.2021 (обновлено: 12:04 31.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА 31 янв - РИА Новости. Московские власти ввели ограничительные меры на передвижение в центре Москвы в связи с планируемым проведением несанкционированного митинга.
Так, граждане не смогут пройти по ул. Большая Лубянка в центр. Также перекрыта Рождественская улица в сторону Центрального детского мира.
Кроме того, москвичи не смогут воспользоваться подземным переходом на станции метро "Пушкинская", сама же площадь, где митинг проходил 8 дней назад, огорожена, вокруг много полицейских.
Позднее Лубянскую площадь перекрыли на фоне сообщений о несогласованной акции, на нее пускают только прессу, передает корреспондент РИА Новости
Дворцовую площадь перекрыли перед несогласованной акцией в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
10:56
В Петербурге перед несанкционированной акцией перекрыли Дворцовую площадь
Площадь у здания Центрального детского магазина перекрыта несколькими кордонами с сотрудниками правоохранительных органов, она также окружена автозаками и автобусами. Пройти к ней могут только журналисты, предъявив редакционные задания.
Как передает корреспондент РИА Новости, территория у администрации президента перекрыта полностью, туда не пускают в том числе и прессу.
 
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