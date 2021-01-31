https://ria.ru/20210131/lubyanka-1595344366.html

В Москве перекрыли Лубянскую площадь из-за данных о незаконной акции

В Москве перекрыли Лубянскую площадь из-за данных о незаконной акции

Московские власти ввели ограничительные меры на передвижение в центре Москвы в связи с планируемым проведением несанкционированного митинга. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:56

2021-01-31T10:56

2021-01-31T12:04

москва

происшествия

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МОСКВА 31 янв - РИА Новости. Московские власти ввели ограничительные меры на передвижение в центре Москвы в связи с планируемым проведением несанкционированного митинга.Так, граждане не смогут пройти по ул. Большая Лубянка в центр. Также перекрыта Рождественская улица в сторону Центрального детского мира.Кроме того, москвичи не смогут воспользоваться подземным переходом на станции метро "Пушкинская", сама же площадь, где митинг проходил 8 дней назад, огорожена, вокруг много полицейских.Позднее Лубянскую площадь перекрыли на фоне сообщений о несогласованной акции, на нее пускают только прессу, передает корреспондент РИА НовостиПлощадь у здания Центрального детского магазина перекрыта несколькими кордонами с сотрудниками правоохранительных органов, она также окружена автозаками и автобусами. Пройти к ней могут только журналисты, предъявив редакционные задания.Как передает корреспондент РИА Новости, территория у администрации президента перекрыта полностью, туда не пускают в том числе и прессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/dvortsovaya-ploschad-1595344224.html

москва

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2021

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Перекрытия улиц в Москве: кордон на Мясницкой Полицейский в громкоговоритель сообщает, что на Мясницкую пускают только тех, кто на ней живет и работает. 2021-01-31T10:56 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия