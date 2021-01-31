https://ria.ru/20210131/krasnoyarsk-1595375869.html

В Красноярске около 200 человек приняли участие в незаконной акции

В Красноярске около 200 человек приняли участие в незаконной акции

Около двухсот человек пришли на несогласованную акцию в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:31

2021-01-31T15:31

2021-01-31T15:31

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595373200_251:0:3892:2048_1920x0_80_0_0_f911cc0268017c30ec6750c2e4992a8f.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Около двухсот человек пришли на несогласованную акцию в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Акция прошла в воскресенье. Она началась в 12.00 по местному времени (8.00 мск) и длилась порядка 1,5 часа. Участники, несмотря на 30-градусный мороз, собрались на площади Мира напротив здания Большого концертного зала (БКЗ). Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД. Также по периметру площади были высокие снежные навалы.По словам корреспондента РИА Новости, несогласованная акция была малочисленной и прошла мирно. Полиция несколько раз предупреждала об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. Часть участников водила хоровод и пела песни. После этого несколько десятков нарушителей, от 50 до 70 человек, самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении силовиков. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Женщина-полицейский в Новосибирске раздает прохожим маски Во время несогласованной акции протеста в Новосибирске полицейские раздают прохожим маски. 2021-01-31T15:31 true PT0M10S

В центре Москвы развернули пункты полевой кухни Несанкционированный митинг проходит в Москве. В центре развернули пункты с полевой кухней 2021-01-31T15:31 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия