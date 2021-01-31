В Красноярске около 200 человек приняли участие в незаконной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Около двухсот человек пришли на несогласованную акцию в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Приняли участие около 200 человек", - сказал представитель пресс-службы мэрии.
Акция прошла в воскресенье. Она началась в 12.00 по местному времени (8.00 мск) и длилась порядка 1,5 часа. Участники, несмотря на 30-градусный мороз, собрались на площади Мира напротив здания Большого концертного зала (БКЗ). Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД. Также по периметру площади были высокие снежные навалы.
По словам корреспондента РИА Новости, несогласованная акция была малочисленной и прошла мирно. Полиция несколько раз предупреждала об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. Часть участников водила хоровод и пела песни. После этого несколько десятков нарушителей, от 50 до 70 человек, самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении силовиков. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет.
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".