https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595412365.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона

Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигло 102 083 344. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:28

2021-01-31T21:28

2021-01-31T22:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигло 102 083 344.Скончались 2 209 195 пациентов с COVID-19.Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).В России от заболевания скончались 71 тысяча человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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