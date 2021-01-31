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Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона
Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигло 102 083 344. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:28
2021-01-31T21:28
2021-01-31T22:07
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигло 102 083 344.Скончались 2 209 195 пациентов с COVID-19.Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).В России от заболевания скончались 71 тысяча человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, сша, в мире