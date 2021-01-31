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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595393395.html
В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода, сообщает... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:56
2021-01-31T17:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сша
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались почти 440 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, сша, в мире

В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки

17:56 31.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались почти 440 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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