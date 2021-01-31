https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595393395.html

В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода, сообщает... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:56

2021-01-31T17:56

2021-01-31T17:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались почти 440 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, сша, в мире