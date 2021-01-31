https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595378132.html
Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время
Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время
В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:45
2021-01-31T15:45
2021-01-31T16:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
андрей каприн
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он уточнил, что специалисты уже разработали дизайн исследования и формируют группы больных, которые будут испытывать вакцину.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана. По словам Каприна, исследования вакцины от коронавируса на онкобольных пока не проходили ни в одной стране мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595259598.html
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коронавирус в россии, россия, андрей каприн, общество