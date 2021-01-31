https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595378132.html

Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время

Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время

В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:45

2021-01-31T15:45

2021-01-31T16:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

андрей каприн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595372196_0:171:3224:1985_1920x0_80_0_0_dde1e4f7ebb3fa37315d4f11ac411b3b.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он уточнил, что специалисты уже разработали дизайн исследования и формируют группы больных, которые будут испытывать вакцину.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана. По словам Каприна, исследования вакцины от коронавируса на онкобольных пока не проходили ни в одной стране мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595259598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, андрей каприн, общество