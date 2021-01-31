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https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595378132.html
Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время
Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время
В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:45
2021-01-31T16:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
андрей каприн
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он уточнил, что специалисты уже разработали дизайн исследования и формируют группы больных, которые будут испытывать вакцину.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана. По словам Каприна, исследования вакцины от коронавируса на онкобольных пока не проходили ни в одной стране мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, андрей каприн, общество

Исследование влияния "Спутник V" на онкобольных начнут в ближайшее время

15:45 31.01.2021 (обновлено: 16:32 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V в холодильной камере
Вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V в холодильной камере - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В течение полутора месяцев в России начнутся исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он уточнил, что специалисты уже разработали дизайн исследования и формируют группы больных, которые будут испытывать вакцину.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.
По словам Каприна, исследования вакцины от коронавируса на онкобольных пока не проходили ни в одной стране мира.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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