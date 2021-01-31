https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595344026.html
В Москве за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 877 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:54
2021-01-31T10:54
2021-01-31T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346358_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_c4cba6ed03e1048f5df1db8f0508fd91.jpg
МОСКВА, 31 на в- РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 877 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице выздоровели ещё 5502 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346358_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_9b79fc3b88abea98b8eff425d8109fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, москва