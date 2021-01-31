https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342629.html

В России за сутки 20 040 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 20 040 человек выздоровели от COVID-19

В РФ за сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время - 3 300 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:42

2021-01-31T10:42

2021-01-31T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время - 3 300 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве – 5502, Санкт-Петербурге – 1437, Подмосковье – 1011.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595259598.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество