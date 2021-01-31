https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342629.html
В России за сутки 20 040 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 040 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время - 3 300 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:42
2021-01-31T10:42
2021-01-31T10:42
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время - 3 300 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве – 5502, Санкт-Петербурге – 1437, Подмосковье – 1011.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595259598.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество