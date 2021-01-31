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В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса
В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:42
2021-01-31T10:42
2021-01-31T10:42
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коронавирус covid-19
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еврейская автономная область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве – 14, Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество