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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342508.html
В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса
В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:42
2021-01-31T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве – 14, Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса

10:42 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 2284, 2 Санкт-Петербург 2160, 3 Московская область 1082", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве – 14, Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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