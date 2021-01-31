https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342508.html

В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса

В Москве выявили 2284 новых случая коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:42

2021-01-31T10:42

2021-01-31T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2284, Санкт-Петербурге - 2160, Подмосковье - 1082, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве – 14, Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество