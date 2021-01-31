https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342050.html

В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса

В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:41

2021-01-31T10:41

2021-01-31T10:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА НОВОСТИ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего заразившихся в Москве (2284), следом идут Санкт-Петербург (2160) и Подмосковье (1082). Меньше всего случаев в Туве — 14 (темп роста 0,09%), Еврейской автономной области — восемь (0,2%), Ненецком автономном округе — пять (0,2%).Нулевой рост в Чукотском автономном округе.Всего за сутки в России выписаны 20 040 человек. За весь период — 3 300 004. Умерли 485 заразившихся (за все время — 73 182 человека).За все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество