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В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса
В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:41
2021-01-31T10:41
2021-01-31T10:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА НОВОСТИ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего заразившихся в Москве (2284), следом идут Санкт-Петербург (2160) и Подмосковье (1082). Меньше всего случаев в Туве — 14 (темп роста 0,09%), Еврейской автономной области — восемь (0,2%), Ненецком автономном округе — пять (0,2%).Нулевой рост в Чукотском автономном округе.Всего за сутки в России выписаны 20 040 человек. За весь период — 3 300 004. Умерли 485 заразившихся (за все время — 73 182 человека).За все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 31 янв — РИА НОВОСТИ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего заразившихся в Москве (2284), следом идут Санкт-Петербург (2160) и Подмосковье (1082). Меньше всего случаев в Туве — 14 (темп роста 0,09%), Еврейской автономной области — восемь (0,2%), Ненецком автономном округе — пять (0,2%).
Нулевой рост в Чукотском автономном округе.
Всего за сутки в России выписаны 20 040 человек. За весь период — 3 300 004. Умерли 485 заразившихся (за все время — 73 182 человека).
За все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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