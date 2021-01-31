Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595342050.html
В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса
В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:41
2021-01-31T10:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2655:1621_1920x0_80_0_0_3ca4b53018098baa8f061f677c068307.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА НОВОСТИ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего заразившихся в Москве (2284), следом идут Санкт-Петербург (2160) и Подмосковье (1082). Меньше всего случаев в Туве — 14 (темп роста 0,09%), Еврейской автономной области — восемь (0,2%), Ненецком автономном округе — пять (0,2%).Нулевой рост в Чукотском автономном округе.Всего за сутки в России выписаны 20 040 человек. За весь период — 3 300 004. Умерли 485 заразившихся (за все время — 73 182 человека).За все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2560:2047_1920x0_80_0_0_67053c332104f4132ca6a44a23bd2237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса

10:41 31.01.2021 (обновлено: 10:53 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА НОВОСТИ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего заразившихся в Москве (2284), следом идут Санкт-Петербург (2160) и Подмосковье (1082). Меньше всего случаев в Туве — 14 (темп роста 0,09%), Еврейской автономной области — восемь (0,2%), Ненецком автономном округе — пять (0,2%).
Нулевой рост в Чукотском автономном округе.
Всего за сутки в России выписаны 20 040 человек. За весь период — 3 300 004. Умерли 485 заразившихся (за все время — 73 182 человека).
За все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Лента новостейМолния