https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595332129.html

Как Россия пережила год пандемии

Как Россия пережила год пандемии

Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:00

2021-01-31T09:00

2021-01-31T09:00

инфографика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

медицина

общество

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Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-01-31T09:00 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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