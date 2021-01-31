https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595332129.html
Как Россия пережила год пандемии
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:00
2021-01-31T09:00
2021-01-31T09:00
инфографика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
медицина
общество
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Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-01-31T09:00
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, медицина, общество
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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