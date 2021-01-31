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В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса
В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса
Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении британского штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:27
2021-01-31T06:27
2021-01-31T10:42
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
сайтама (префектура)
япония
в мире
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ТОКИО, 31 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении британского штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает издание "Никкэй".В частности, новый штамм был обнаружен у трех человек из Сайтамы, они коллеги, а также посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный британским штаммом. Таким образом, отмечает издание, Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, по состоянию на вечер субботы, составляет 388 015. Всего в стране скончался 5701 пациент с коронавирусом. Еще 974 человека находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровел 326 251 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, сайтама (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 31 янв — РИА Новости.
Министерство здравоохранения Японии
заявило о выявлении британского штамма коронавируса
еще у пяти граждан, проживающих в Токио
и соседней с ним префектуре Сайтама
, сообщает издание "Никкэй
".
В частности, новый штамм был обнаружен у трех человек из Сайтамы, они коллеги, а также посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный британским штаммом. Таким образом, отмечает издание, Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.
Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.
Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, по состоянию на вечер субботы, составляет 388 015. Всего в стране скончался 5701 пациент с коронавирусом. Еще 974 человека находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровел 326 251 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.