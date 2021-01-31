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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595328433.html
В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса
В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса
Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении британского штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:27
2021-01-31T10:42
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
сайтама (префектура)
япония
в мире
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ТОКИО, 31 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении британского штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает издание "Никкэй".В частности, новый штамм был обнаружен у трех человек из Сайтамы, они коллеги, а также посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный британским штаммом. Таким образом, отмечает издание, Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, по состоянию на вечер субботы, составляет 388 015. Всего в стране скончался 5701 пациент с коронавирусом. Еще 974 человека находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровел 326 251 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, сайтама (префектура), япония, в мире

В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса

06:27 31.01.2021 (обновлено: 10:42 31.01.2021)
 
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в Японии
Призыв к социальному дистанцированию в Японии - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении британского штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает издание "Никкэй".
В частности, новый штамм был обнаружен у трех человек из Сайтамы, они коллеги, а также посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный британским штаммом. Таким образом, отмечает издание, Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.
Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.
Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, по состоянию на вечер субботы, составляет 388 015. Всего в стране скончался 5701 пациент с коронавирусом. Еще 974 человека находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровел 326 251 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииСайтама (префектура)ЯпонияВ мире
 
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