Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210131/karantin-1595126843.html
Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
Эксперт по путешествиям рассказал, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T01:00
2021-01-31T01:00
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
пассажиры
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569291213_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_6cd928c02a6267ff3f9fabc6c2b7b7ae.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперт по путешествиям рассказал, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле, сообщает Mirror.В период пандемии многие государства обязывают прибывающих провести одну-две недели в изоляции в специальных гостиницах. Покидать номера запрещено, развлечения ограничены.Ллойд Фиггинс — британский эксперт по путешествиям, бывший офицер полиции, побывавший в 80 странах, поделился советами для тех, кому предстоит провести на карантине много дней. По его словам, важно побороть скуку и сосредоточиться на сохранении психического здоровья.Соблюдайте распорядок дняСоставьте расписание дел на день и придерживайтесь его: нужно понимать, чем вы будете заниматься с утра до вечера. Прописанный план поможет скоротать время, снизит стресс и сделает пребывание в комнате более терпимым.ТренируйтесьВключите в свое расписание физкультуру. "Это может быть и простое занятие йогой, и сложная тренировка, — говорит Ллойд. — Главное — заниматься спортом каждый день".МедитируйтеМедитативные практики, которых много в интернете, помогут расслабиться и смириться с карантином.Больше спитеВырабатывайте привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет соблюдать распорядок дня и приспособиться к изменениям часовых поясов.Проведите детоксМногие карантинные отели не разрешают курить, а алкоголь требуют покупать только в их баре, что недешево. Таким образом, пребывание в спецгостинице — отличный повод отказаться от вредных привычек. Лучше пейте больше воды — это полезно.Общайтесь с близкимиИспользуйте свободное время, чтобы общаться с друзьями и родственниками. Сообщите им номер вашей комнаты, чтобы они могли вам позвонить. Если у вас есть Wi-Fi, выделите специальное время каждый день, чтобы отправлять сообщения близким и тем, с кем вы давно не разговаривали.Больше читайтеНе полагайтесь на Wi-Fi отеля для загрузки электронных книг, возьмите с собой несколько бумажных и выделяйте время для чтения каждый день.Смотрите фильмыЛюбимые фильмы в ноутбук также стоит закачать заранее. Есть повод посмотреть новинки, на которые раньше не было времени.Не забудьте адаптеры и блоки питанияЗапаситесь сетевыми адаптерами, подходящими для страны, в которую вы путешествуете. Возьмите блок питания на случай, если во время карантина отключится электричество, чтобы не остаться без связи.Пообещайте себе наградуЗапланируйте покупку чего-то важного и нужного, что вас порадует после карантина — вещь, вкусная еда или гаджет. Это станет символом освобождения из заточения.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569291213_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1e4e964212bbaecdd6432a5c2949e447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, пассажиры, новости - туризм

Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле

01:00 31.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГостиница
Гостиница - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв РИА Новости. Эксперт по путешествиям рассказал, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле, сообщает Mirror.
В период пандемии многие государства обязывают прибывающих провести одну-две недели в изоляции в специальных гостиницах. Покидать номера запрещено, развлечения ограничены.
Ллойд Фиггинс — британский эксперт по путешествиям, бывший офицер полиции, побывавший в 80 странах, поделился советами для тех, кому предстоит провести на карантине много дней. По его словам, важно побороть скуку и сосредоточиться на сохранении психического здоровья.

Соблюдайте распорядок дня

Составьте расписание дел на день и придерживайтесь его: нужно понимать, чем вы будете заниматься с утра до вечера. Прописанный план поможет скоротать время, снизит стресс и сделает пребывание в комнате более терпимым.

Тренируйтесь

Включите в свое расписание физкультуру. "Это может быть и простое занятие йогой, и сложная тренировка, — говорит Ллойд. — Главное — заниматься спортом каждый день".
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00Туризм
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира

Медитируйте

Медитативные практики, которых много в интернете, помогут расслабиться и смириться с карантином.

Больше спите

Вырабатывайте привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет соблюдать распорядок дня и приспособиться к изменениям часовых поясов.
Объятия - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 08:00Туризм
Обними меня! Как правильно приветствовать незнакомца в разных странах

Проведите детокс

Многие карантинные отели не разрешают курить, а алкоголь требуют покупать только в их баре, что недешево. Таким образом, пребывание в спецгостинице — отличный повод отказаться от вредных привычек. Лучше пейте больше воды — это полезно.

Общайтесь с близкими

Используйте свободное время, чтобы общаться с друзьями и родственниками. Сообщите им номер вашей комнаты, чтобы они могли вам позвонить. Если у вас есть Wi-Fi, выделите специальное время каждый день, чтобы отправлять сообщения близким и тем, с кем вы давно не разговаривали.
Башкирские девушки в национальных костюмах - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 08:00Туризм
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу

Больше читайте

Не полагайтесь на Wi-Fi отеля для загрузки электронных книг, возьмите с собой несколько бумажных и выделяйте время для чтения каждый день.

Смотрите фильмы

Любимые фильмы в ноутбук также стоит закачать заранее. Есть повод посмотреть новинки, на которые раньше не было времени.
Пирамиды, Египет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00Туризм
Дешевый Египет возвращается! Сколько стоят туры в страну пирамид

Не забудьте адаптеры и блоки питания

Запаситесь сетевыми адаптерами, подходящими для страны, в которую вы путешествуете. Возьмите блок питания на случай, если во время карантина отключится электричество, чтобы не остаться без связи.

Пообещайте себе награду

Запланируйте покупку чего-то важного и нужного, что вас порадует после карантина — вещь, вкусная еда или гаджет. Это станет символом освобождения из заточения.
Вершина хребта Зюраткуль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00Туризм
Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыпассажирыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Лента новостейМолния