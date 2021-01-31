https://ria.ru/20210131/karantin-1595126843.html

Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле

Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле

Эксперт по путешествиям рассказал, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:00

2021-01-31T01:00

2021-01-31T01:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперт по путешествиям рассказал, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле, сообщает Mirror.В период пандемии многие государства обязывают прибывающих провести одну-две недели в изоляции в специальных гостиницах. Покидать номера запрещено, развлечения ограничены.Ллойд Фиггинс — британский эксперт по путешествиям, бывший офицер полиции, побывавший в 80 странах, поделился советами для тех, кому предстоит провести на карантине много дней. По его словам, важно побороть скуку и сосредоточиться на сохранении психического здоровья.Соблюдайте распорядок дняСоставьте расписание дел на день и придерживайтесь его: нужно понимать, чем вы будете заниматься с утра до вечера. Прописанный план поможет скоротать время, снизит стресс и сделает пребывание в комнате более терпимым.ТренируйтесьВключите в свое расписание физкультуру. "Это может быть и простое занятие йогой, и сложная тренировка, — говорит Ллойд. — Главное — заниматься спортом каждый день".МедитируйтеМедитативные практики, которых много в интернете, помогут расслабиться и смириться с карантином.Больше спитеВырабатывайте привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет соблюдать распорядок дня и приспособиться к изменениям часовых поясов.Проведите детоксМногие карантинные отели не разрешают курить, а алкоголь требуют покупать только в их баре, что недешево. Таким образом, пребывание в спецгостинице — отличный повод отказаться от вредных привычек. Лучше пейте больше воды — это полезно.Общайтесь с близкимиИспользуйте свободное время, чтобы общаться с друзьями и родственниками. Сообщите им номер вашей комнаты, чтобы они могли вам позвонить. Если у вас есть Wi-Fi, выделите специальное время каждый день, чтобы отправлять сообщения близким и тем, с кем вы давно не разговаривали.Больше читайтеНе полагайтесь на Wi-Fi отеля для загрузки электронных книг, возьмите с собой несколько бумажных и выделяйте время для чтения каждый день.Смотрите фильмыЛюбимые фильмы в ноутбук также стоит закачать заранее. Есть повод посмотреть новинки, на которые раньше не было времени.Не забудьте адаптеры и блоки питанияЗапаситесь сетевыми адаптерами, подходящими для страны, в которую вы путешествуете. Возьмите блок питания на случай, если во время карантина отключится электричество, чтобы не остаться без связи.Пообещайте себе наградуЗапланируйте покупку чего-то важного и нужного, что вас порадует после карантина — вещь, вкусная еда или гаджет. Это станет символом освобождения из заточения.

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https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, пассажиры, новости - туризм