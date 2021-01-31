https://ria.ru/20210131/izvineniya-1595329168.html

Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился

Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился

Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T07:12

2021-01-31T07:12

2021-01-31T12:00

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения, сообщает краевое управление МВД.Накануне полицейские и сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.Фигурант допрошен в качестве подозреваемого и ожидает избрания меры пресечения.

https://ria.ru/20210128/rossiya-1595009792.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия