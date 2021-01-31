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Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился
Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился
Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T07:12
2021-01-31T12:00
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения, сообщает краевое управление МВД.Накануне полицейские и сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.Фигурант допрошен в качестве подозреваемого и ожидает избрания меры пресечения.
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приморский край, происшествия

Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился

07:12 31.01.2021 (обновлено: 12:00 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения, сообщает краевое управление МВД.
Накануне полицейские и сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.

"Житель Приморского края, размещавший в социальных сетях призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения", — говорится в сообщении.

Фигурант допрошен в качестве подозреваемого и ожидает избрания меры пресечения.
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