https://ria.ru/20210131/izvineniya-1595329168.html
Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился
Призывавший нападать на правоохранителей приморец публично извинился
Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T07:12
2021-01-31T07:12
2021-01-31T12:00
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Житель Приморья, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения, сообщает краевое управление МВД.Накануне полицейские и сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.Фигурант допрошен в качестве подозреваемого и ожидает избрания меры пресечения.
https://ria.ru/20210128/rossiya-1595009792.html
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приморский край, происшествия