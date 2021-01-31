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На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
Сто человек задержано на несогласованной акции в Иркутске в воскресенье, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:51
2021-01-31T14:51
2021-01-31T14:51
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новосибирск
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Сто человек задержано на несогласованной акции в Иркутске в воскресенье, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.В Иркутске 31 января прошла несогласованная акция.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
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Скорая увезла женщину с митинга в Иркутске
В Иркутске женщине стало плохо на несогласованном митинге, ее увезла скорая. Как передает корреспондент РИА Новости, акция в городе уже завершилась, в Иркутске сегодня сильный мороз. Задержаны несколько нарушителей.
2021-01-31T14:51
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новосибирск, иркутская область, иркутск, происшествия