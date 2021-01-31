https://ria.ru/20210131/investitsii-1595327820.html
Россиянам перечислили наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей
Россиянам перечислили наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей
Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм". РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T05:22
2021-01-31T05:22
2021-01-31T06:08
анна харченко
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
эксперт ра
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм".По словам эксперта, выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов: срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы.Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на альтернативу вкладов — облигации федерального займа (ОФЗ). Речь идет о государственных облигациях России. Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет.Готовые рискнуть россияне получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний.По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча. Харченко подчеркнула, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды.Эксперт отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.Не хранить "под матрацем"Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий."Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота", - указал эксперт".Сформулировать инвестиционную цельРоссиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, дали совет опрошенные ранее РИА Новости эксперты.После постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии – в частности, рекомендуется покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы.Совет начинающим инвесторамНачинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств.
https://ria.ru/20210129/investitsii-1595026252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна харченко, бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, эксперт ра, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Финансовый аналитик Анна Харченко
дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм"
.
По словам эксперта, выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов: срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы.
Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на альтернативу вкладов — облигации федерального займа (ОФЗ). Речь идет о государственных облигациях России
. Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет.
Готовые рискнуть россияне получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний.
По мнению Харченко
, следует обратить внимание на Сбербанк
, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча. Харченко подчеркнула, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды.
Эксперт отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.
Не хранить "под матрацем"
Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций
" Андрей Русецкий
.
"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота", - указал эксперт".
Сформулировать инвестиционную цель
Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, дали совет опрошенные ранее РИА Новости эксперты.
После постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии – в частности, рекомендуется покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы.
Совет начинающим инвесторам
Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА
" Сергей Тищенко.
Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств.