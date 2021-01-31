Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/investitsii-1595327820.html
Россиянам перечислили наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей
Россиянам перечислили наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей
Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм". РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T05:22
2021-01-31T06:08
анна харченко
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
эксперт ра
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм".По словам эксперта, выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов: срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы.Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на альтернативу вкладов — облигации федерального займа (ОФЗ). Речь идет о государственных облигациях России. Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет.Готовые рискнуть россияне получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний.По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча. Харченко подчеркнула, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды.Эксперт отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.Не хранить "под матрацем"Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий."Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота", - указал эксперт".Сформулировать инвестиционную цельРоссиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, дали совет опрошенные ранее РИА Новости эксперты.После постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии – в частности, рекомендуется покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы.Совет начинающим инвесторамНачинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств.
https://ria.ru/20210129/investitsii-1595026252.html
https://ria.ru/20210125/valyuta-1594412683.html
https://ria.ru/20210125/valyuta-1594334604.html
https://ria.ru/20210110/dollar-1592435411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна харченко, бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, эксперт ра, сбербанк россии, экономика

Россиянам перечислили наилучшие способы вложения 100 тысяч рублей

05:22 31.01.2021 (обновлено: 06:08 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финансовый аналитик Анна Харченко дала совет, как лучше вложить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам эксперта, выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов: срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы.
Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к существенным рискам, то внимание следует обратить на альтернативу вкладов — облигации федерального займа (ОФЗ). Речь идет о государственных облигациях России. Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет.
Готовые рискнуть россияне получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний.
Финансы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:17
Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча. Харченко подчеркнула, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды.
Эксперт отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.

Не хранить "под матрацем"

Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота", - указал эксперт".
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 06:25
Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

Сформулировать инвестиционную цель

Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, дали совет опрошенные ранее РИА Новости эксперты.
После постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии – в частности, рекомендуется покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 01:18
Аналитик назвал подходящее время для покупки долларов

Совет начинающим инвесторам

Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств.
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 06:06Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
 
Анна ХарченкоБКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияЭксперт РАСбербанк РоссииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Лента новостейМолния