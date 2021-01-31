https://ria.ru/20210131/investitsii-1595324653.html

Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей

Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей

Эта сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля. Инструментов на фондовом рынке масса — на любой вкус и кошелек, а тарифы брокеров позволяют... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:19

2021-01-31T01:19

2021-01-31T08:39

анна харченко

россия

сбербанк россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_71925d0d83a1236e87fb7018f0373a62.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Эта сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля. Инструментов на фондовом рынке масса — на любой вкус и кошелек, а тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Портфель инвестора в каждом случае формируется индивидуально и зависит от массы факторов: срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода. "Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску стоит предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, не потеряв при этом проценты. Более существенную доходность, но и риск, сулят корпоративные облигации. То же касается акций российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она. Есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе, кроме того, российские компании традиционно щедры на дивиденды, заключила Харченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/investitsii-1594386730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна харченко, россия, сбербанк россии, экономика