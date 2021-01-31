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https://ria.ru/20210131/investitsii-1595324653.html
Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей
Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей
Эта сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля. Инструментов на фондовом рынке масса — на любой вкус и кошелек, а тарифы брокеров позволяют... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T01:19
2021-01-31T08:39
анна харченко
россия
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Эта сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля. Инструментов на фондовом рынке масса — на любой вкус и кошелек, а тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Портфель инвестора в каждом случае формируется индивидуально и зависит от массы факторов: срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода. "Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску стоит предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, не потеряв при этом проценты. Более существенную доходность, но и риск, сулят корпоративные облигации. То же касается акций российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она. Есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе, кроме того, российские компании традиционно щедры на дивиденды, заключила Харченко.
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анна харченко, россия, сбербанк россии, экономика

Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей

01:19 31.01.2021 (обновлено: 08:39 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Эта сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля. Инструментов на фондовом рынке масса — на любой вкус и кошелек, а тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.
Портфель инвестора в каждом случае формируется индивидуально и зависит от массы факторов: срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода. "Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.
Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску стоит предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, не потеряв при этом проценты.
Более существенную доходность, но и риск, сулят корпоративные облигации. То же касается акций российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она. Есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе, кроме того, российские компании традиционно щедры на дивиденды, заключила Харченко.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 18:38
Эксперты дали совет желающим заработать на инвестициях россиянам
 
Анна ХарченкоРоссияСбербанк РоссииЭкономика
 
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