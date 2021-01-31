https://ria.ru/20210131/gaz-1595369743.html
СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
Со съемочной группой Life, работающей на несогласованной акции в Москве, где распылили газ, все в порядке, "внештатных ситуаций нет", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:43
2021-01-31T14:43
2021-01-31T14:43
life
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Со съемочной группой Life, работающей на несогласованной акции в Москве, где распылили газ, все в порядке, "внештатных ситуаций нет", сообщил РИА Новости главный редактор life.ru Андрей Бурцев.Ранее Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что человек из толпы на площади трех вокзалов распылил газовый баллончик в сторону силовиков, попав в лицо "нескольким журналистам, включая нашего оператора"."У нас никаких внештатных ситуаций нет. Все в порядке", - ответил Бурцев на вопрос о произошедшем.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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РИА Новости
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Полиция вытесняет скандирующих "Свободу!" с площади трех вокзалов
В районе площади трёх вокзалов толпа протестующих начала выходить на проезжую часть. Полиция начала оттеснять участников незаконной акции с Площади трех вокзалов.
2021-01-31T14:43
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life, москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Со съемочной группой Life
, работающей на несогласованной акции в Москве
, где распылили газ, все в порядке, "внештатных ситуаций нет", сообщил РИА Новости главный редактор life.ru Андрей Бурцев.
Ранее Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что человек из толпы на площади трех вокзалов распылил газовый баллончик в сторону силовиков, попав в лицо "нескольким журналистам, включая нашего оператора".
"У нас никаких внештатных ситуаций нет. Все в порядке", - ответил Бурцев на вопрос о произошедшем.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".