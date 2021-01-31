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Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля
Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля
Владелец иностранных компаний Андрей Кушуль, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 миллиарда рублей, экстрадирован в РФ из Испании, сообщает РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:11
2021-01-31T13:23
андрей кушуль
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец иностранных компаний Андрей Кушуль, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 миллиарда рублей, экстрадирован в РФ из Испании, сообщает Генпрокуратура России."По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении ГП в Telegram.Кушуль обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере" и "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".По версии следствия, с 2011 по 2016 года Кушуль, будучи собственником 50% акций иностранных компаний ACMA Engineering Limited и Kerinea Limited, а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уменьшая налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества "Росан Трэйд", отмечается в сообщении.
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андрей кушуль, россия, испания, в мире

Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля

13:11 31.01.2021 (обновлено: 13:23 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец иностранных компаний Андрей Кушуль, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 миллиарда рублей, экстрадирован в РФ из Испании, сообщает Генпрокуратура России.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении ГП в Telegram.
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Кушуль обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере" и "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
По версии следствия, с 2011 по 2016 года Кушуль, будучи собственником 50% акций иностранных компаний ACMA Engineering Limited и Kerinea Limited, а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уменьшая налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества "Росан Трэйд", отмечается в сообщении.
"В результате этих преступных деяний в бюджет Российской Федерации не были уплачены налоги на общую сумму около 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
 
Андрей КушульРоссияИспанияВ мире
 
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