Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/ekaterinburg-1595370444.html
В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
Полиция в Екатеринбурге возбудила более 30 административных дел против водителей, перекрывших проспект Ленина, сообщает в воскресенье городское УМВД. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:48
2021-01-31T14:48
россия
уральский федеральный университет
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге возбудила более 30 административных дел против водителей, перекрывших проспект Ленина, сообщает в воскресенье городское УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что вечером в субботу на проспекте Ленина образовалась пробка. Автомобили не могли проехать от улицы Восточной до Гагарина из-за молодых людей, которые вышли на проезжую часть, открыли двери машин, включили громкую музыку и начали танцевать. Оказалось, что движение машин по улице временно парализовали участники одного из автомобильных сообществ, которые ехали на общую встречу к зданию Уральского федерального университета.Также в ГИБДД призвали водителей помнить об опасности нарушений правил дорожного движения, так как подобные действия могут угрожать жизни и здоровью участникам дорожного движения.
https://ria.ru/20200512/1571334127.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, уральский федеральный университет, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей

14:48 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге возбудила более 30 административных дел против водителей, перекрывших проспект Ленина, сообщает в воскресенье городское УМВД.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что вечером в субботу на проспекте Ленина образовалась пробка. Автомобили не могли проехать от улицы Восточной до Гагарина из-за молодых людей, которые вышли на проезжую часть, открыли двери машин, включили громкую музыку и начали танцевать. Оказалось, что движение машин по улице временно парализовали участники одного из автомобильных сообществ, которые ехали на общую встречу к зданию Уральского федерального университета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая 2020, 16:37Распространение коронавируса
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

"За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей транспортных средств сотрудниками госавтоинспекции возбуждено более 30 административных производств", - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Также в ГИБДД призвали водителей помнить об опасности нарушений правил дорожного движения, так как подобные действия могут угрожать жизни и здоровью участникам дорожного движения.
 
РоссияУральский федеральный университетЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
14:28В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
14:26Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
14:26СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального
14:25В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы
14:22Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению
14:22Путин призвал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
Лента новостейМолния