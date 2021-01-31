https://ria.ru/20210131/ekaterinburg-1595370444.html
В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
Полиция в Екатеринбурге возбудила более 30 административных дел против водителей, перекрывших проспект Ленина, сообщает в воскресенье городское УМВД. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:48
2021-01-31T14:48
2021-01-31T14:48
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уральский федеральный университет
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге возбудила более 30 административных дел против водителей, перекрывших проспект Ленина, сообщает в воскресенье городское УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что вечером в субботу на проспекте Ленина образовалась пробка. Автомобили не могли проехать от улицы Восточной до Гагарина из-за молодых людей, которые вышли на проезжую часть, открыли двери машин, включили громкую музыку и начали танцевать. Оказалось, что движение машин по улице временно парализовали участники одного из автомобильных сообществ, которые ехали на общую встречу к зданию Уральского федерального университета.Также в ГИБДД призвали водителей помнить об опасности нарушений правил дорожного движения, так как подобные действия могут угрожать жизни и здоровью участникам дорожного движения.
https://ria.ru/20200512/1571334127.html
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россия, уральский федеральный университет, екатеринбург, происшествия