https://ria.ru/20210131/donbass-1595390342.html

В ЛНР заявили, что Киев готовит саперов для отправки в Донбасс

В ЛНР заявили, что Киев готовит саперов для отправки в Донбасс

Киев готовит инженерно-саперные подразделения для возможной отправки в Донбасс, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-31T17:29

2021-01-31T17:29

2021-02-01T04:54

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лнр

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Киев готовит инженерно-саперные подразделения для возможной отправки в Донбасс, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.Ранее делегация ЛНР в контактной группе заявила, что провокации и активизация обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе с начала года стали приобретать системный характер."Кроме того, военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе. По данным нашей разведки, на одном из полигонов Национальной гвардии Украины в Харьковской области проходят подготовку инженерно-саперные подразделения. В ходе обучения отрабатывались вопросы по разведке и поиску минно-взрывных заграждений, обезвреживанию мин и специфике подрыва различных конструкций и сооружений", - сообщил Осадчий.Он не исключил, что в скором времени обученные минно-взрывному делу украинские силовики прибудут в зону Операции объединенных сил.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210131/donbass-1595343845.html

https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, украина, в мире