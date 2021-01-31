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В ДНР обвинили силовиков в активизации обстрелов
В ДНР обвинили силовиков в активизации обстрелов
Украинские силовики активизировали обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлениях, заявили в воскресенье... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:53
2021-01-31T10:53
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлениях, заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.По его словам, в воскресенье утром украинские силовики в течении получаса выпустили по селу на юге ДНР 16 120-миллиметровых мин. Ночью выпустили по населенным пунктам Луганское и Сигнальное на донецком направлении 14 мин калибром 82 миллиметра."Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня в указанных районах, однако украинская сторона в СЦКК игнорирует информацию и не принимает меры по содействию для соблюдения режима прекращения огня", - добавил представитель ведомства.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР обвинили силовиков в активизации обстрелов

10:53 31.01.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлениях, заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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"Вооруженные формирования Украины усилили обстрелы республики на мариупольском и донецком направлении, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в воскресенье утром украинские силовики в течении получаса выпустили по селу на юге ДНР 16 120-миллиметровых мин. Ночью выпустили по населенным пунктам Луганское и Сигнальное на донецком направлении 14 мин калибром 82 миллиметра.
"Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня в указанных районах, однако украинская сторона в СЦКК игнорирует информацию и не принимает меры по содействию для соблюдения режима прекращения огня", - добавил представитель ведомства.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
 
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