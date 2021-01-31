https://ria.ru/20210131/donbass-1595343845.html

В ДНР обвинили силовиков в активизации обстрелов

В ДНР обвинили силовиков в активизации обстрелов

Украинские силовики активизировали обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлениях, заявили в воскресенье... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:53

2021-01-31T10:53

2021-01-31T10:53

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики на донецком и мариупольском направлениях, заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.По его словам, в воскресенье утром украинские силовики в течении получаса выпустили по селу на юге ДНР 16 120-миллиметровых мин. Ночью выпустили по населенным пунктам Луганское и Сигнальное на донецком направлении 14 мин калибром 82 миллиметра."Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня в указанных районах, однако украинская сторона в СЦКК игнорирует информацию и не принимает меры по содействию для соблюдения режима прекращения огня", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

донбасс

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире