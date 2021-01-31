Кузнецова призвала создавать позитивный контент для детей и подростков
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в связи с участием детей в несогласованных акциях нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного контента для несовершеннолетних.
"Я поддерживаю предложения многих о необходимости более внимательно относиться к вопросам организации досуга, воспитания, в целом к той системе ценностей, которая транслируется нашим детям через различные каналы... Где искать современным детям настоящих героев? И есть ли они там, где ищут наши дети? Запрос на созидательную информацию звучит уже давно, вопросы стоят очень остро. Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков", - написала Кузнецова в своем Facebook.
При этом, по ее словам, прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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